Maxi controlli a Ischia: 274 multe, droga sequestrata e alimenti avariati, irregolarità in tre attività

Quasi mille persone identificate, centinaia di veicoli controllati, decine di sanzioni, droga sequestrata e alimenti in cattivo stato di conservazione ritirati dal mercato. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella giornata di sabato sull’isola di Ischia, che ha visto impegnate in un’operazione congiunta Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Capitaneria di Porto.

Maxi controlli a Ischia: 274 multe, droga sequestrata

Nel corso dell’attività sono state identificate 938 persone, di cui 132 con precedenti di polizia, mentre i controlli hanno riguardato anche 703 veicoli. Gli agenti hanno elevato 274 verbali per violazioni al Codice della Strada, sottoposto a sequestro amministrativo tre mezzi e disposto un fermo amministrativo. Ritirate inoltre quattro patenti di guida e tre carte di circolazione. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, sei persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di droga destinata all’uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati circa 20 grammi tra hashish e marijuana.

Controlli anche ai negozi

I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali. Sei gli esercizi ispezionati, con tre titolari sanzionati per irregolarità relative al manuale HACCP e alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.943 euro. Durante le verifiche sono stati inoltre sequestrati circa 20 chilogrammi di alimenti trovati in cattivo stato di conservazione. L’operazione ha riguardato infine anche il controllo di cinque persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione. Il servizio straordinario è stato coordinato dal Commissariato di Ischia con il supporto della Squadra Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.