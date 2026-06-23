Giugliano, taglio del nastro per il “Karapami Eventi”: grande successo per la serata inaugurale

Una serata all’insegna dell’eleganza, dello spettacolo e dell’intrattenimento ha segnato l’inizio dell’avventura di Karapami Eventi, la nuova esclusiva location inaugurata venerdì 19 giugno in via Prolungamento Pigna a Giugliano. Un progetto ambizioso destinato a diventare un importante punto di riferimento per cerimonie ed eventi privati.

Fin dalle prime ore della serata, la struttura ha accolto numerosissimi ospiti che hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima una location dal concept innovativo, caratterizzata da ambienti raffinati, cura dei dettagli e servizi pensati per offrire un’esperienza unica.

Karapami Eventi, una nuova eccellenza per Giugliano

L’inaugurazione del nuovo spazio ha rappresentato molto più di un semplice taglio del nastro. Il “Grand Opening” ha infatti mostrato tutte le potenzialità di una struttura che punta a distinguersi nel panorama dell’eventistica campana grazie a qualità, professionalità e innovazione. Guest star della serata è stato Daniele Decibel Bellini, storica voce dello stadio Diego Armando Maradona e speaker ufficiale del Calcio Napoli, protagonista di un coinvolgente live dj set che ha animato gli ospiti fino a tarda sera.

A condurre l’evento sono stati Adriana Petro e Alfonso Benevento di Radio Kiss Kiss, mentre la colonna sonora della serata è stata affidata alla selezione musicale del Dj Edo D’Ambrosio.

Spettacoli e intrattenimento per una serata indimenticabile

L’inaugurazione di Karapami Eventi si è trasformata in un vero e proprio spettacolo diffuso. Gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni di giocolieri, sputafuoco e ballerine che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Grande successo anche per le numerose aree tematiche allestite per l’occasione: dall’originale angolo casinò con tavoli da roulette e blackjack all’area selfie dedicata agli scatti ricordo, passando per l’artista che ha realizzato ritratti e caricature dal vivo e lo spazio dedicato ai braccialetti personalizzati, particolarmente apprezzato dai partecipanti.

Un progetto nato dall’esperienza e dalla passione

Dietro il progetto Karapami Eventi c’è una famiglia che vanta una consolidata esperienza nel settore dell’accoglienza e dell’organizzazione di eventi. Eugenio Guaglione, Antonio Topo, Lisa Topo e Marianna Granata hanno dato vita a una realtà imprenditoriale costruita su valori autentici, passione, dedizione e attenzione verso ogni dettaglio.

L’obiettivo è quello di offrire una location versatile e moderna, capace di ospitare eventi esclusivi e di diventare nel tempo un vero punto di riferimento non solo per Giugliano, ma per l’intera area metropolitana di Napoli e della Campania.

Karapami Eventi guarda al futuro

L’entusiasmo registrato durante la serata inaugurale conferma il grande interesse del territorio verso questa nuova realtà. Con una struttura innovativa, servizi di alto livello e una visione imprenditoriale ben definita, Karapami Eventi si candida a diventare una delle location più apprezzate per feste, cerimonie, eventi aziendali e manifestazioni di prestigio. L’avventura è appena iniziata, ma il successo del debutto lascia già intravedere un futuro ricco di soddisfazioni per quella che si preannuncia come una nuova eccellenza nel campo eventi.