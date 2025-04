Dopo nove mesi di indagini, arriva una drammatica svolta nel caso della morte di Marta Maria Ohryzko, la 33enne ucraina trovata senza vita il 14 luglio 2024 in un dirupo a Barano d’Ischia.

Ischia, Marta uccisa nel dirupo dal compagno: pugno in faccia e poi soffocata

I carabinieri della compagnia di Ischia, su disposizione della Procura di Napoli, hanno arrestato il compagno della donna, Ilia Batrakov, 41enne di origine russa, con l’accusa di omicidio doloso pluriaggravato. Per lui si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

Batrakov era già stato sottoposto a fermo pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, in quanto erano emersi episodi di violenza pregressa nei confronti della compagna. Oggi, grazie a un’imponente attività investigativa dell’Arma, supportata da intercettazioni e dalle conclusioni dell’esame autoptico, le autorità hanno ritenuto di avere elementi sufficienti per contestare il reato di omicidio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Marta Ohryzko, dopo un litigio, era precipitata in un dirupo nei pressi dell’abitazione condivisa con Batrakov, riportando la frattura di una caviglia. La donna aveva tentato disperatamente di chiedere aiuto tramite il cellulare. L’uomo, però, non solo ignorò le richieste, ma durante la notte raggiunse Marta nel burrone, la colpì con un pugno all’occhio sinistro e infine la soffocò tappandole naso e bocca, provocandone la morte.

Agghiaccianti i dettagli riportati dagli investigatori: il delitto sarebbe avvenuto in condizioni di totale vulnerabilità per la vittima, e con modalità tali da impedire ogni forma di soccorso. Le aggravanti contestate a Batrakov includono motivi abietti e futili, e l’aver agito approfittando delle circostanze di tempo e luogo per ostacolare la pubblica e privata difesa.