Ha dato fuoco alle sterpaglie per pulire il terreno, ma ha perso il controllo delle fiamme e ha generato un rogo. Responsabile dell’incendio un 74enne di Ischia. L’uomo è stato denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme per incendio boschivo colposo.

Ischia, dà fuoco a delle sterpaglie e genera un rogo: 74enne denunciato

Grazie all’intensificazione dei controlli antincendio e alla tempestività degli accertamenti è stato possibile ricostruire velocemente l’accaduto. L’uomo avrebbe appiccato il fuoco in un terreno di sua proprietà per ripulirlo da sterpaglie. Avrebbe però perso il controllo delle fiamme, generando un rogo.

L’incendio ha colpito circa 200 metri quadrati di sottobosco. Alle operazioni hanno preso parte anche gli operatori della squadra Aib dei Vigili del Fuoco di Napoli. Continuano i controlli da parte della Forestale per ridurre roghi come questo e limitare l’accensione di fuochi agricoli.