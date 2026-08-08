Spacciava droga in spiaggia a Ischia: Carabinieri arrivano con le vespe elettriche e lo bloccano

Le nuove vespe elettriche dei Carabinieri diventano un’arma in più nella lotta allo spaccio sulle spiagge dell’isola. Grazie ai mezzi a due ruote di ultima generazione, i militari della Stazione di Ischia hanno sorpreso un 36enne napoletano mentre spacciava droga sulla spiaggia di San Pietro, una delle località balneari più frequentate durante l’estate.

Vespe elettriche dei Carabinieri decisive per il blitz sulla spiaggia di San Pietro

Le nuove vespe elettriche ed e-bike in dotazione ai Carabinieri stanno rivoluzionando i controlli nelle aree più difficili da raggiungere dell’isola.

Le caratteristiche del territorio ischitano, con sentieri, zone pedonali e stradine strette che costeggiano il mare, rendevano spesso complicato l’intervento delle pattuglie tradizionali, mentre le motovedette risultavano facilmente individuabili dalla costa.

Grazie ai nuovi mezzi, i militari hanno raggiunto rapidamente la spiaggia di San Pietro, a pochi passi dal centro di Ischia, sorprendendo un uomo circondato da alcuni giovani sotto un ombrellone.

Sequestrati hashish e marijuana già pronti per lo spaccio

L’intervento è stato immediato. Il 36enne, residente nella zona porto di Napoli, non ha avuto il tempo di allontanarsi. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato un contenitore con 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, già suddivisi e pronti per la vendita al dettaglio.

L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio e sarà inoltre proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola di Ischia.

Controlli intensificati per l’estate: decine di pattuglie in tutta Ischia

L’operazione contro lo spaccio rappresenta solo uno dei numerosi interventi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Ischia, impegnata in un massiccio piano di controlli per gestire il grande afflusso turistico.

Negli ultimi giorni sono state impiegate decine di pattuglie lungo le principali località dell’isola, con verifiche mirate su sicurezza stradale, strutture ricettive, attività commerciali e contrasto alla criminalità.

Turista denunciato per guida in stato di ebbrezza

Tra gli interventi più rilevanti, un 20enne ucraino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto accertato dai militari, il giovane, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, avrebbe provocato un incidente stradale.

Appartamento turistico irregolare nella zona porto

I Carabinieri hanno inoltre denunciato i proprietari di un appartamento nella zona porto di Ischia, risultato affittato a turisti senza le necessarie comunicazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Controlli del NAS a Forio: sequestrati 30 chili di alimenti

Nel corso delle verifiche effettuate insieme ai militari del NAS, sono emerse irregolarità anche in un ristorante di Forio. Gli ispettori hanno riscontrato violazioni delle procedure HACCP, sequestrando 30 chilogrammi di alimenti ritenuti a rischio di contaminazione microbiologica. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 2mila euro.

Coltello a serramanico sul molo di Forio e decine di assuntori segnalati

I controlli hanno portato anche alla denuncia di un 26enne, sorpreso sul molo di Forio con un coltello a serramanico. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Infine, nel corso delle verifiche antidroga effettuate in tutta l’isola, decine di giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.