Aveva appena terminato il turno e stava attendendo l’autobus per rientrare a casa quando è stata investita e uccisa da un tir in retromarcia. La vittima, Susanna Celentano, 63enne di Napoli, è deceduta sul colpo.

Investita e uccisa mentre aspettava il bus: Susanna aveva appena finito il turno di lavoro

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, all’altezza di via Albert Einstein 32. Come racconta Firenzetoday, il grosso camion era impegnato in una manovra di retromarcia quando ha preso in pieno la donna che era in attesa del bus davanti allo stabilimento della Galileo.

Susanna sarebbe morta per un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa, che hanno effettuato gli accertamenti del caso, oltre al test alcolemico al conducente del tir, risultato negativo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L’autorità giudiziaria ha disposto l’invio della salma presso il dipartimento di medicina legale dell’ospedale di Careggi per autopsia. Indagini in corso per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.