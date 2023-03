Fermato un 28enne albanese, ritenuto responsabile di aver travolto e ucciso con il furgone un 58enne, suo concittadino, in via Santa Maria a Cubito, sull’arteria di raccordo tra Giugliano e la Strada Statale 7 bis, nel territorio di Villa Literno.

Investe e uccide 59enne tra Giugliano e Villa Literno: fermato pirata della strada

Prima di allontanarsi, il giovane ha violentemente tamponato una seconda auto, ferendo il conducente. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6 e 30.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 18, perché diretto in un centro diagnostico a Giugliano per degli esami cui doveva sottoporsi, quando è stato investito da un furgone con a bordo un 28enne, che viaggiava a velocità sostenuta.

Per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il conducente invece di prestare soccorso, è scappato via impattando anche contro un’altra vettura.

Poche ore sono bastate ai carabinieri della Stazione di Villa Literno per ricostruire il tragico evento, identificare e procedere al fermo del ragazzo, ritenuto responsabile di omicidio stradale ed omissione di soccorso. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed è ora a disposizione della competente autorità giudiziaria.