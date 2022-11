“Farfalline della farina” nei gianduiotti. È così scatta il ritiro dal commercio di alcuni lotti di cioccolatini prodotti dall’azienda Pernigotti di Novi Ligure.

Insetti minuscoli nei gianduiotti: ritirati alcuni lotti. “Non mangiateli”

A comunicare la nuova allerta alimentare è il Ministero della Salute nell’apposita sezione del proprio sito ufficiale. Nella fattispecie, il ritorno riguarda i “Cremini al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcita alla nocciola” nella confezione da 150 grammi e i “Gianduiotti – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia”, sempre nella confezione da 150 grammi.

I lotti interessati dal richiamo sono i numeri L4D con scadenza il 13.04.24, il 14.04.24 e il 17.04.24 (per i cremini) e L4D con scadenza il 10.04.24, il 13.04.24 e il 19.04.24 (per i gianduiotti), prodotti nello stabilimento di Novi.

Il ritiro è stato disposto a scopo precauzionale dall’azienda stessa per possibile presenza di corpi estranei: in questo caso, parliamo di “farfalline della farina”, minuscoli insetti innocui per l’uomo. Il loro sviluppo è legato principalmente ad alimenti di origine vegetale come pasta, riso, farina, granaglie, spezie, frutta secca, cereali, legumi, biscotti, ma anche alimenti per animali. L’invito ai consumatori è quello di non consumare comunque il prodotto e di riportare le confezioni di cioccolatini al punto vendita d’acquisto.