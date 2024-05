Ancora spari a nord di Napoli. Questa notte è stato preso di mira un negozio di cosmetici del centralissimo corso Durante a Frattamaggiore. Dalle foto si nota la vetrina completamente distrutta. Ancora da quantificare i danni ed eventuali responsabilità.

Spari contro negozio di cosmetici a Frattamaggiore

A darne la notizia il consigliere comunale di Afragola ed esponente del Comitato anticamorra per la legalità Antonio Iazzetta.

“Vedremo – commenta Iazzetta – se questa volta le immagini della videosorveglianza permetteranno di individuare i responsabili. In attesa di un’azione concreta di tutti coloro che hanno il potere e il dovere di dare sicurezza a chi vive in questi territori”.

“È banale ribadire che le operazioni spot non servono, ma, come accade sempre, le cose banali sono quelle che non si portano avanti ” conclude.