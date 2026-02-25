Minorenni incontrollati. È questo il quadro che emerge dai controlli dei carabinieri, sempre più spesso alle prese con giovanissimi protagonisti di episodi che vanno ben oltre le innocenti bravate. Due i ragazzi arrestati ieri a Villaricca, lungo la circumvallazione esterna, nei pressi della rotonda della Lidl, al confine con Mugnano.

Inseguimento da film nella notte da Napoli a Villaricca: arrestati due minorenni di 14 e 15 anni

Sono le 23 quando a Napoli una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Stella intima l’Alt a una Fiat Panda con a bordo tre persone. L’auto accosta, sembra fermarsi, ma pochi istanti dopo scatta la fuga. Inizia così un inseguimento durato circa 30 minuti. La corsa si trasforma presto in un pericoloso testa a testa tra le gazzelle dell’Arma e l’utilitaria lanciata ad alta velocità. Manovre azzardate, tratti percorsi contromano, rotonde tagliate e guardrail più volte abbattuti.

L’inseguimento si conclude a Villaricca, cittadina a nord della provincia di Napoli. Qui i tre occupanti abbandonano l’auto e tentano di dileguarsi a piedi. Due di loro vengono bloccati dai militari non senza difficoltà. Si tratta di due minorenni napoletani di 14 e 15 anni. All’interno della Fiat Panda i carabinieri rinvengono un coltello e una mazza da baseball. Per entrambi scattano le manette: su disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Mamma non lo sa”, avrebbe detto il figlio della proprietaria dell’utilitaria dopo la cattura.