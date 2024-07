Scatta ufficialmente la nuova stagione che inaugura l’era Conte. L’obiettivo è abbastanza chiaro nel voler cancellare subito la disastrosa annata della scorsa stagione, che ha regalato al Napoli il decimo posto e l’esclusione dalle coppe dopo ben 14 anni. Giocatori che hanno raggiunto il centro sportivo: c’è anche Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche svolte lunedì. Presente Victor Osimhen, tra i primi ad arrivare nonostante il suo futuro sia ancora tutto da decidere.

Osimhen presente al raduno

Agli ordini di Antonio Conte, in quel di Castel Volturno, i componenti del gruppo squadra hanno raggiunto il centro sportivo nel primo mattino per il primo giorno di lavoro. Presente anche uno dei volti nuovi del mercato: Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche di lunedì, è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, così come Rafa Marin, altro acquisto: arriva dal Real Madrid. Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen (intorno alle 8.15) alle prese con un futuro ancora tutto da scrivere. I giocatori disponibili sono dunque tutti all’interno del centro sportivo: oggi e domani solo test medici.

Anche Buongiorno in arrivo per il raduno

Giornata importante anche per Alessandro Buongiorno. Il difensore, nella giornata di lunedì, ha salutato giocatori e tifosi granata al Filadelfia. Dopo 17 anni di militanza granata Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto, al Napoli. Si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, prendendo parte anche al ritiro dall’11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento). Dal 25 luglio al 9 agosto a Castel di Sangro (L’Aquila).