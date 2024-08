Ricomincia il campionato del Giugliano. Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, culminata con uno storico accesso ai playoff, i tigrotti si apprestano a iniziare una nuova stagione con l’obiettivo di sorprendere e divertire.

Il Giugliano riparte dalle sue conferme

Confermato l’allenatore Valerio Bertotto, che, con tanto spessore umano e un buon bagaglio di idee tecnico-tattiche, è riuscito a dare un’identità ben precisa alla squadra. Quest’anno l’obiettivo è cercare un nuovo step per continuare a crescere nella categoria, sia in termini di esperienza che di status del club. Le aspettative sono alte, e anche l’entusiasmo dei tifosi cresce sempre di più in città. Al De Cristofaro arriva il Taranto, e la volontà è quella di iniziare con il piede giusto. I pugliesi hanno cambiato molto durante l’estate, a partire dal tecnico Capauno, che ha deciso di abbandonare il progetto tarantino dopo le tante vicissitudini societarie.

Bertotto riparte dal 4-3-3

La squadra di Bertotto fa il suo esordio in campionato ritornando al solito schieramento tattico che ha consolidato una chiara identità ai tigrotti. Tra i pali, fiducia a Barosi, protagonista assoluto in Coppa Italia con la Casertana. La coppia di centrali è affidata a Caldore e al nuovo acquisto Solcia, mentre i terzini sono i confermati Oyewale e Valdesi. La cabina di regia è affidata a Maselli, con Romano e il nuovo arrivato Celeghin. L’attacco è stato il reparto che ha subito più variazioni, con l’addio di Salvemini su tutti. I gialloblù si rifanno il look e in attacco si affidano al promettente D’Agostino, con Masala e Padula ai suoi lati.

Probabili Formazioni:

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Celeghin, Romano, Maselli; Masala, D’Agostino, Padula. All.: Valerio Bertotto.

TARANTO (4-3-3): Del Favero; Mastromonaco, Matera, De Santis, Cappilli; Vaughn, Fiorani, Verde; Garau, De Marchi, Fabbro. All.: Carmine Gautieri