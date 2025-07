Presentazione ufficiale del nuovo corso del Giugliano calcio oggi alla Stadio “Alberto De Cristofaro” con la conferenza per il nuovo allenatore Gianluca Colavitto e il nuovo direttore sportivo Angelo Antonazzo.

Giugliano pronto per la nuova stagione ma incognita stadio, Mazzamauro: “Siamo ospiti in casa nostra”

Non nasconde la sua amarezza però il presidente onorario del club gialloblu, Alfonso Mazzamauro, per la questione stadio. “Siamo ospiti a casa nostra” – ha commentato – confermando “che sono in corso interlocuzioni con l’amministrazione comunale, ma aspetto i fatti, perché io, ad oggi, ho mantenuto tutte le mie promesse, ma non posso dire lo stesso per tutti”. Il presidente ha stabilito anche l’obiettivo della stagione: “Sarà un anno complicato ma dobbiamo divertirci e speriamo di stare al lato sinistro del tabellone”.

Dopo stagioni ricche di brillanti risultati, il Giugliano Calcio si è trovato nella situazione di non essere più concessionario dello stadio che ha contribuito a rendere di nuovo agibile e funzionante per il calcio professionistico.

Occhio alla stabilità finanziaria e ai risultati: “Faremo un mercato di attesa per riuscire ad essere competitivi, ma senza inficiare la nostra stabilità” – ha chiarito il direttore sportivo Antonazzo, che ha annunciato la conferma di D’Agostino e l’arrivo di D’Avino.

“L’idea è quella di proseguire il lavoro fatto da Bertotto” – ha spiegato il nuovo mister Colavitto – “puntando sulla continuità, senza però perdere anche la nostra capacità di adattarci”.