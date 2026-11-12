Influenza, in Campania vaccinato meno di un over 65 su due: “Lunedì evento per sensibilizzare”

Rafforzare la prevenzione, favorire la vaccinazione delle categorie più vulnerabili e aumentare l’adesione alla campagna antinfluenzale. Sono queste le priorità per la stagione 2026-2027 in Campania, dove i dati relativi al 2025-2026 mostrano coperture ancora inferiori alla media nazionale. Tra gli over 65, la percentuale di vaccinati in Campania si è fermata al 44,56% (in Italia 49,81%). Il dato regionale cala ancora rispetto all’anno precedente che si è attestato sul 49,2% contro il 52,5% nazionale.

Di tutto ciò si parlerà lunedì 16 novembre presso l’NH Hotel di Napoli, in via Medina 70, alle ore 10.00. L’incontro sarà moderato dal giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

“Il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale antinfluenzale richiede una rete integrata e coordinata con i Dipartimenti di Prevenzione nel ruolo di regia. Fondamentale la collaborazione tra tutti i professionisti sanitari e i servizi territoriali per rendere la campagna sempre più efficace”, sottolinea la professoressa Maria Triassi, Ordinario di Igiene e Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata di Sanità pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia dell’AOU Federico II di Napoli.

Durante l’evento saranno esposte le raccomandazioni e gli obiettivi della campagna vaccinale 2026-2027. L’obiettivo è costruire una strategia integrata che consenta alla Campania di recuperare il divario nelle coperture vaccinali, ridurre le complicanze e i ricoveri legati all’influenza e garantire una protezione più efficace alle fasce di popolazione maggiormente esposte.

A richiamare l’attenzione su queste criticità, è un documento di raccomandazioni per la stagione influenzale sottoscritto da diverse società scientifiche. All’evento saranno presenti: Prof.ssa Maria Triassi (SITI), Prof. Alfredo Guarino (SIP), Dott.ssa Giannamaria Vallefuoco (FIMP), Prof. Vincenzo Esposito (SIMIT) e Dott. Luigi Sparano (FIMMG).