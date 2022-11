Ieri gli studenti del Liceo De Carlo di Giugliano sono scesi in strada per protestare. A seguito delle piogge dei giorni scorsi si sono verificate alcune infiltrazioni. Questa mattina siamo stati all’interno della scuola e la Dirigente Scolastica Carmela Mugione, ci ha portati nelle aule interessate del disagio. “Si tratta di quattro aule su oltre settanta, gli operai a lavoro per ripristinare il tutto”.