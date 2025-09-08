Incubo in un ristorante di San Marcellino, 20 invitati intossicati: probabile salmonellosi

Doveva essere una giornata di festa, invece per oltre venti persone si è trasformata in un incubo. Una cerimonia privata in un ristorante di San Marcellino è finita con una ventina di invitati ricoverati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa e in altre strutture sanitarie della provincia di Caserta. I sintomi sono compatibili con una sospetta intossicazione alimentare, probabilmente salmonellosi. Come riporta il Mattino su ventiquattro commensali, soltanto quattro non hanno accusato alcun disturbo.

Tra i pazienti anche una donna in gravidanza, ora fuori pericolo, e un bimbo di appena venti mesi. Tutti sono stati dimessi dopo le cure, con terapie prescritte dai medici. Ma il caso non riguarda solo quel ricevimento: nelle stesse ore anche altri ospiti di banchetti celebrati nello stesso locale hanno manifestato gli stessi disturbi, facendo scattare l’intervento immediato dei Carabinieri del Nas.

L’Asl di Caserta ha disposto la chiusura temporanea del ristorante come misura cautelativa, in attesa di chiarire le cause. I campioni di cibi e bevande serviti durante le cerimonie sono stati inviati ai laboratori per le analisi microbiologiche: l’ipotesi più accreditata resta la salmonella. In corso verifiche sulle modalità di conservazione e preparazione degli alimenti e sull’igiene della cucina per accertare se si sia trattato una contaminazione accidentale o di irregolarità nella gestione del locale.