Incubo a Giugliano, donna abusata ripetutamente dal compagno: arrestato 41enne

Un 41enne di origini rumene è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca.

La segnalazione dalla polizia estera e l’intervento in abitazione

L’episodio risale al pomeriggio di martedì 13 gennaio, quando i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione di Giugliano a seguito di una segnalazione giunta tramite collaborazione con la polizia estera, che indicava una donna in difficoltà. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima insieme a un uomo che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di nascondersi in una stanza dell’appartamento.

Bloccato e identificato: aveva precedenti

L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato: si tratta di un 41enne rumeno con precedenti di polizia, accompagnato poi presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti. Dagli approfondimenti investigativi è emerso che, come già accaduto in altre occasioni, l’indagato avrebbe aggredito fisicamente la compagna e avrebbe abusato sessualmente di lei, delineando un quadro di violenze ripetute.

L’azione della Polizia ha permesso di interrompere l’ennesimo episodio di violenza domestica. Gli agenti hanno preso in carico la donna, attivando le procedure di tutela previste nei casi di violenza familiare e raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Alla luce di quanto accertato, il 41enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ed è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.