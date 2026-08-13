Napoli, donna trovata a terra con una ferita alla testa: 47enne ricoverata al Cardarelli

Donna trovata a terra con una ferita alla testa a Napoli, in via Santa Teresa degli Scalzi. È accaduto intorno alle 00.25, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, mentre percorrevano la strada, sono stati fermati da un uomo che ha segnalato la presenza di una persona ferita poco distante.

Donna ferita in via Santa Teresa degli Scalzi

I militari hanno immediatamente raggiunto il civico 76 di via Santa Teresa degli Scalzi, dove hanno trovato a terra una donna con un’evidente perdita di sangue dalla testa. Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata soccorsa e successivamente trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli. La 47enne risulta ancora ricoverata a causa di un trauma cranico.

Carabinieri acquisiscono le immagini delle telecamere

Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto alla donna e restano da ricostruire le dinamiche dell’episodio. Sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, che stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto avvenuto prima del ritrovamento della 47enne e chiarire le cause delle ferite riportate.Le indagini sono in corso e, allo stato attuale, non vengono escluse ipotesi fino al completamento degli accertamenti.