Benevento, scontro violentissimo tra due auto: due morti e un giovane in codice rosso

Tragico incidente stradale nella notte a Ponte Valentino, nell’area industriale di Benevento. Il bilancio del violento scontro frontale tra due automobili è di due vittime e un ferito grave. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte. A perdere la vita sono stati due uomini di Benevento, rispettivamente di 75 e 61 anni, che viaggiavano a bordo della stessa vettura. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Grave il conducente dell’altra automobile

Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell’altra vettura, un cittadino rumeno di 21 anni. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità competenti, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Dinamica dell’incidente in fase di accertamento

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori dovranno chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto frontale tra le due automobili. Le salme delle vittime sono state trasferite nella sala mortuaria dell’ospedale San Pio di Benevento e restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti.