Non ce l’ha fatta Nicola Ciccarelli, il ragazzo di 31 anni coinvolto in un drammatico incidente a fine settembre in via Enrico Fermi, nei pressi de “L’Avenir”, tra i comuni di Giugliano e Villaricca. Nella giornata di ieri il cuore del ragazzo ha smesso di battere gettando due comunità nello sconforto.

Incidente tra Giugliano e Villaricca, Nicola muore a 31 anni

La notizia del decesso di Nicola sta rimbalzando in queste ore sui social. Tantissimi i post di cordoglio e vicinanza alla famiglia Ciccarelli apparsi in queste ore. “Anche se non ci siamo frequentati ma eri un simpaticone: buon viaggio amico mio mi dispiace tantissimo”, il commento di Ciro.

Il sinistro è avvenuto il 30 settembre scorso. Nicola era in sella al suo scooter lungo via Fermi quando impattò contro un altro mezzo a due ruote. Lo schianto fu violentissimo: il 31enne rovinò a terra. Le sue condizioni apparvero subito gravi e fu disposto il ricovero immediato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo quasi un mese di agonia e nonostante le preghiere di amici e parenti, il giovane ha perso la sua battaglia nella giornata di ieri. Del caso se ne occupa la Polizia Municipale di Villaricca.