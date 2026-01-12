Incidente tra Giugliano e Villaricca, auto sfonda cancello della scuola: conducente in fuga

Violento incidente nella serata di ieri in via Marchesella, al confine tra Giugliano e Villaricca. Uno sconosciuto alla guida di una Fiat Punto grigia ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro le inferriate dell’istituto Ada Negri. Il boato ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio.

Il conducente, dopo l’impatto, avrebbe abbandonato il veicolo a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’identità del responsabilità. Non ci sarebbero feriti. Nello scontro, però, la macchina avrebbe distrutto la centralina telefonica creando disagi alla rete del circondario.