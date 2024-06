Traffico in tilt questa mattina, 6 giugno, lungo via Arco Sant’Antonio, strada di collegamento tra Giugliano e Parete. In circostanze ancora da chiarire, un’auto si è ribaltata.

Incidente tra Giugliano e Parete in via Arco Sant’Antonio: auto si ribalta

Conducente e passeggero della macchina incidentata sono stati estratti vivi dall’abitacolo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 118 per i soccorsi e un’automedica.

Il traffico in entrambe le direzioni è rallentato. Si procede a passo d’uomo. Sulla dinamica del sinistro indagano gli uomini della Polizia Locale guidati dal comandante Emiliano Nacar. Non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma è stato abbattuto, nell’impatto, un palo dell’illuminazione pubblica.