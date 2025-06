Parete. Occupazione di alloggi popolari, sgomberati due appartamenti: saranno assegnati agli aventi diritto

Parete. I Carabinieri del Comando Stazione di Parete, guidati dal Mar. Ca. Vincenzo Boerio, a seguito di accertamenti e indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a una serie di interventi finalizzati al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica di pertinenza dell’ACER di Caserta occupati in maniera abusiva.

L’attività investigativa ha permesso di accertare l’illecita occupazione di almeno due immobili destinati a famiglie bisognose e occupate da persone non aventi diritto. Un intervento che mira a ristabilire la legalità e a garantire il diritto alla casa per chi ne ha effettivamente diritto secondo legge e che porterà allo sgombero di due unità abitative indebitamente detenute entrambe ubicate in via 2 Agosto a Parete. Le famiglie regolarmente aventi diritto potranno ora accedere agli alloggi, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia che perdurava da tempo.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e nella salvaguardia dei diritti dei cittadini, in particolare dei soggetti più vulnerabili, promuovendo una corretta assegnazione delle risorse pubbliche e contrastando fenomeni di abusivismo che danneggiano l’intera collettività.