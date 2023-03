Si chiamava Annamaria di Marino la donna di 68 anni morta ieri sull’Asse Mediano tra Casandrino e Sant’Antimo sull’asse perimetrale di Melito. La donna è rimasta investita nella serata di ieri dopo essersi fermata con la sua auto.

Incidente sull’Asse Mediano tra Casandrino e Sant’Antimo: morta commerciante

Questa notte i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della compagnia di Caivano sono intervenuti lungo la SP500 (ramo A), altezza Casandrino. Cinque i veicoli coinvolti in un incidente la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Si tratta dello stesso sinistro di cui abbiamo parlato poche ore fa ma per il quale emergono ora maggiori dettagli.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava con un’altra persona in direzione Lago Patria provenendo da Napoli lungo l’asse perimetrale quando, poco prima dell’uscita di Casandrino si sarebbe fermata. Non si sa se per un guasto all’auto o per recuperare il suo cane che era scappato dall’abitacolo.

Un automobilista sarebbe sopraggiunto in quel momento e non si sarebbe accorto della loro presenza sulla carreggiata travolgendole in pieno. Annamaria Di Marino, classe ’54, è morta per le gravi ferite riportate. E’ una commerciante di Giugliano, titolare di un noto negozio di abbigliamento. Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica del sinistro che avrebbe coinvolto anche altre auto.