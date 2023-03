Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro auto che percorrevano l’Asse Mediano. È accaduto ieri sera e nell’incidente stradale sono rimaste gravemente ferite due persone.

Incidente sull’Asse Mediano, investite due persone rimaste ferme con l’auto

Come anticipa Fanpage.it, il sinistro è avvenuto sulla rampa della strada extraurbana a Secondigliano, in direzione di Lago Patria. Sarebbero almeno quattro le automobili che si sono scontrate, in seguito a un incidente iniziale.

A quanto pare due persone erano rimaste ferme con l’auto, forse a causa di un guasto. Fatto sta che entrambe sono scese dall’abitacolo, probabilmente per controllare le condizioni della vettura, e un’automobilista li avrebbe travolti, provocando poi un incidente a catena. A quanto pare gli unici feriti sarebbero proprio gli occupanti investiti sull’Asse Mediano. Al momento, non si conoscono le loro condizioni di salute. Entrambi sono stati trasportati al più vicino ospedale.