Lezioni ancora sospese al plesso scolastico “Don Bosco” di Casandrino. A disporre l’ulteriore periodo di chiusura dell’istituto scolastico è il commissario straordinario Dario Annunziata, proprio per consentire l’immediato avvio dei lavori di manutenzione dell’immobile “che consentiranno di migliorare le condizioni della struttura entro l’inizio del prossimo anno scolastico e al fine di accertare, nel contempo, le reali cause del rinvenimento di escrementi di roditori“, si legge in una nota.

Casandrino, ancora chiusa la scuola “Don Bosco” per presenza di topi: la decisione del commissario straordinario

Il Commissario straordinario fa sapere inoltre che presso la struttura sono stati già eseguiti diversi interventi di derattizzazione e sanificazione nelle ultime tre settimane da ditte specializzate. Per quanto riguarda la presenza di topi a scuola, nella nota si fa riferimento a motivazioni riconducibili probabilmente “alla vicina tendostruttura, ormai da anni in stato di abbandono”.

“È prioritario, quindi, per quest’amministrazione, individuare un percorso che consenta di addivenire alla risoluzione della problematica relativa alla tendostruttura abbandonata in tempi

rapidi al fine di garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria degli alunni e del personale scolastico”, dichiara Annunziata.