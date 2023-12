Terribile incidente questa mattina sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo Giugliano-Parete, in direzione Lago Patria. Un camion di grosse dimensioni si è ribaltato su se stesso, per cause ancora da chiarire, facendo cadere l’intero carico sul manto stradale.

Incidente sull’Asse Mediano, camion si ribalta su se stesso: traffico in tilt

Inevitabili le ripercussioni del traffico, completamente paralizzato. I veicoli presenti sulla careggiata opposta procedono a passo d’uomo. Mentre, dall’altro lato, auto e ciclomotori sono fermi, in attesa delle operazioni di rimozione.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se siano coinvolte anche alcune auto. Come non si conoscono, al momento, le condizioni del conducente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Stradale per i rilievi e per mettere in sicurezza il tratto interessato dall’incidente.