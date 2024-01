Si chiamava Saverio Mallardo e aveva appena 21 anni il ragazzo rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto ieri sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Aversa-Melito. Il giovane era di Giugliano.

Incidente sull’Asse Mediano: Giugliano piange Saverio Mallardo

Secondo le prime informazioni, il 21enne era al volante della sua auto quando avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il guardrail in maniera autonoma. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute forze dell’ordine Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, quando il corpo di Saverio è stato estratto dalle lamiere, per lui non c’era più niente da fare.

La notizia si sta diffondendo rapidamente sui social e in città. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore. “Un ragazzo con tanta voglia di vivere, sempre allegro, solare, vhe grande dolore,cosa si può dire a una mamma”, il commento di Concetta.

L’ultimo post su IG

È di meno di un giorno fa l’ultimo post che Saverio aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. “Mi interessa solo la pace, il progresso e non perdere tempo“, aveva scritto. Un messaggio che lascia ancora di più l’amaro in bocca e getta nello sconforto tutti quelli che lo avevano conosciuto.