Dottoressa picchiata dalla figlia di una paziente all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Sporta denuncia presso il Commissariato. È successo nella giornata di ieri, verso le 14 e 15.

Giugliano, trauma cranico per una dottoressa picchiata da figlia di una paziente: scatta la denuncia

Al termine dell’orario di visita dei parenti in OBI (reparto di osservazione breve intensiva), la figlia di una paziente, dopo aver ricevuto informazioni relative alle condizioni cliniche e al programma pensato per la mamma, è stata invitata ad accomodarsi all’esterno dei locali del pronto soccorso per consentire la ripresa delle normali operazioni routinarie del reparto.

La familiare prima ha insultato e offeso la dottoressa e immediatamente dopo le ha sferrato un colpo in faccia. Inoltre la sorella della signora in questione, già durante la mattinata, aveva rivolto degli insulti alla collega poiché ripetutamente invitata ad uscire dal reparto dove entrava indisturbata perché fa parte della ditta di manutenzione degli ascensori.

Prognosi da 20 giorni

Subito dopo l’episodio è stata avvertita l’autorità giudiziaria che immediatamente è arrivata e ha preso le prime dichiarazioni della dottoressa ferita. Successivamente è stata ascoltata anche la figlia della paziente. Alla collega è stato riscontrato un trauma cranio-facciale con cervicalgia post-traumatica valutata anche dallo specialista ortopedico dimessa con prognosi di 20 giorni. La professionista si è poi recata al Commissariato di Polizia dove ha formalizzato la denuncia nei confronti delle 2 sorelle.