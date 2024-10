Giugliano. Giugliano rappresentata a Parigi ai mondiali di acconciatura non sfigura e si piazza in terza posizione nella categoria a squadre. In pedana l’hair stylist giuglianese Filippo Gioia, sostenuto dall’Anam e considerato maestro e mentore di molti “barbieri” della terza città della Campania e asso nella formazione a nord di Napoli, ha portato in alto il nome della città di Giugliano nella kermesse di rilevanza internazionale.

Gioia, direttore tecnico dell’Accademia Campana presieduta da Nino Pennacchio, ha posto a disposizione della nazionale e dell’Anam la sua esperienza in pedana.

L’altra punta di diamante del team è stato sicuramente il napoletano Mario Borrelli, vice allenatore della squadra, si è piazzato secondo nella categoria singoli.