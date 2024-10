Operazione della Polizia Municipale a Giugliano, in via Ripuaria, angolo via Madonna del Pantano, sulla fascia costiera. Sequestrati cinque veicoli.

Giugliano, controlli in fascia costiera: sequestrate due auto e tre scooter risultati rubati

Nel corso dei controlli sul litorale, i caschi bianchi hanno posto sotto chiave due auto sprovviste di copertura assicurativa e tre motocicli risultati proventi di furto. Indagini in corso per risalire ai proprietari.

L’operazione è “per dare risposte ai cittadini di Varcaturo che si sentono abbandonati e per dimostrare che, nonostante le poche risorse umane, cerchiamo di essere presenti anche in fascia costiera”, fanno sapere dalla Municipale.