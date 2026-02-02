Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra scooter e auto, centauro grave

Grave incidente stradale poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell’attività commerciale Linea Verde.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto Ford di colore nero rimasta in panne per un guasto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra sul ciglio della strada riportando gravi ferite. Secondo quanto raccontano diversi testimoni, lo scooter avrebbe impattato l’auto senza alcun accenno di frenata ma le cause dello scontro sono ancora tutte in fase di accertamento.

Soccorsi sul posto e strada chiusa

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure al centauro, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. A causa dell’incidente, la strada è stata interdetta al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e lunghe code lungo l’Asse Mediano in direzione Napoli.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare eventuali violazioni del codice della strada. Le condizioni del ferito restano serie.