Tragico incidente questa mattina, intorno alle 7, sulla Nazionale Appia, nel comune di Arpaia, al confine con il Casertano. A perdere la vita Mario Luce, un 30enne di Cervino, Caserta, noto sassofonista e lavoratore nel settore della ristorazione.

Incidente sull’Appia, scontro tra auto e tir: morto sassofonista Mario Luce

L’uomo, alla guida della sua Renault Captur, ha impattato frontalmente contro un tir. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione locale, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea hanno eseguito le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Mario Luce apparteneva a una famiglia molto conosciuta di Santa Maria a Vico. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, anche se, al momento del sinistro, in quella zona era presente una nebbia particolarmente fitta, che potrebbe aver contribuito alla tragedia.