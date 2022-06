Drammatico incidente sull’A30, sul tratto compreso tra Palma Campania e Nola, in direzione Caserta. Un mezzo pesante si è ribaltata occupando l’intera careggiata al km 22. Al momento non si conoscono le cause del sinistro stradale, che sono ora in fase di accertamento. Pare non ci siano altri veicoli coinvolti.

Incidente sull’A30, tir si ribalta sulla carreggiata: traffico in tilt in direzione Caserta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno eseguendo i rilievi del caso, e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. Agli utenti diretti verso Caserta, dopo l’uscita a Palma Campania, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni verso Angri/Salerno per poi rientrare in autostrada a Nola. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Nocera Pagani e seguire le indicazioni verso la A3 Napoli – Salerno per poi rientrare in autostrada in direzione Napoli.