Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, 7 luglio, sull’autostrada del Sole, in direzione sud, poco dopo il casello di Santa Maria Capua Vetere. Una navetta adibita alla raccolta dei rifiuti si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro le barriere laterali della carreggiata. Il bilancio è tragico: una persona ha perso la vita.

Dramma sull’Autostrada A1, si ribalta navetta della raccolta rifiuti: c’è una vittima

Ancora in corso l’identificazione della vittima. Come anticipa Edizione Caserta, sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non sembrano coinvolti altri veicoli. Da capire se la persona che ha perso la vita sia deceduta a seguito dell’impatto o abbia avuto un malore.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo, la carreggiata è stata temporaneamente ristretta, causando rallentamenti e code in direzione Caserta Nord. La salma sarà trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’eventuale esame autoptico disposto dalle autorità competenti.