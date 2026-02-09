Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Lagonegro e Padula, nel territorio della provincia di Salerno. A seguito della violenta collisione tra una vettura e un mezzo pesante, un uomo ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Incidente sull’A2, scontro tra auto e camion: un morto e tre feriti

Secondo le prime ricostruzioni, alla base dello schianto ci sarebbero l’alta velocità dei veicoli e una lunga fila di auto che si era formata poco prima a causa di un tamponamento avvenuto nello stesso punto. Il tir era praticamente fermo in coda quando l’automobile lo ha raggiunto, impattando con estrema violenza.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, anche perché già presenti sul posto per il precedente incidente. Purtroppo per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso. Le altre tre persone che viaggiavano sulla vettura sono state invece stabilizzate e trasportate in ospedale; alcune di loro versano in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale Anas, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata, mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. A causa dell’accaduto, il tratto interessato dell’autostrada è stato temporaneamente chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Lagonegro e rientro consentito a Padula per chi viaggia in direzione Salerno.