Aveva 47 anni ed era di Cercola, in provincia di Napoli, il camionista morto in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, tra il casello di San Vittore e Caianello. L’uomo si è ribaltato col suo autoarticolato, per cause in corso di accertamento, rimanendo così intrappolato nell’abitacolo.

Incidente sull’A1: si ribalta con il tir. Muore camionista di Cercola

Il 47enne stava viaggiando in direzione Roma quando si è ribaltato con il grosso mezzo meccanico finendo prima contro il guardrail e poi, con la parte posteriore del mezzo pesante, al centro della carreggiata.

I tentativi di soccorso però si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti polizia stradale, vigili del fuoco di Teano e diverse ambulanze oltre che gli operatori di autostrade per l’Italia che hanno lavorato diverse ore per ripristinare il traffico.

I pompieri hanno estratto l’uomo dalla morsa d’acciaio della cabina del Tir. Purtroppo il 47enne era già deceduto per le gravi ferite riportate. Non si esclude che a concorrere all’incidente possa essere stato un malore improvviso o un colpo di sonno. Saranno gli investigatori a fare luce sulla tragedia. Il traffico, per ore, è andato in tilt.