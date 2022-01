Terribile incidente sull’A1, nel tratto stradale tra Frosinone e Cedrano. Un operaio è morto in seguito a un violento impatto con un tir. La vittima, un 50enne di Napoli, viaggiava a bordo di un furgone quando si è verificato il sinistro stradale.

Incidente sull’A1, scontro tra furgone e tir: morto 50enne napoletano

Secondo le prime informazioni, stamattina il furgone avrebbe tamponato il tir all’altezza del chilometro 632. Non sono ancora note le cause che hanno portato il conducente del furgone a finire contro il mezzo pesante. Violento l’impatto: il 50enne è morto sul colpo. Per lui non c’è stato niente da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’altro conducente si trova ricoverato in condizioni critiche allo Spaziani di Frosinone, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico, con code in direzioni Napoli ma anche verso Roma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco, per i rilievi del caso e la messa in sicurezza delle careggiate. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sono in corso per capire cosa è esattamente accaduto e se ci siano eventuali responsabilità.