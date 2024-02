Sono operai di una ditta edile di Afragola le due vittime dell’incidente avvenuto ieri tra San Vittore e Caianello lungo l’autostrada A1, in direzione Napoli. Fatale lo scontro tra due furgoni che ha paralizzato il traffico per ore.

Incidente sull’A1: muoiono due operai di Afragola. Fatale schianto col furgone

I due mezzi pesanti procedevano lungo l’Autostrada del Sole. Si tratta di un furgone per il trasporto merci e di un altro per il trasporto passeggeri. Per ragioni da accertare, i veicoli si sono scontrati e si sono ribaltati in mezzo alla carreggiata. Ad avere la peggio quattro persone: due sono morti sul colpo, due invece sono rimasti feriti gravemente.

A perdere la vita due operai di una ditta edile di Afragola che stavano rientrando nel capoluogo campano. Si tratterebbe – come anticipa Il Messaggero – di un giovane di 34 anni e di un uomo di 60 anni, entrambi campani residenti in provincia di Napoli.

Le indagini

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio degli elicotteri e le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e della polizia stradale di Cassino. L’A1 è stata poi riaperta nel tratto interessato dall’incidente verso le 18.