Due persone hanno perso la vita in uno scontro mortale tra due furgoni avvenuto oggi nel tratto dell’autostrada A1 compreso tra le località di Cassino e Caianello.

Incidente mortale sull’A1 in direzione Napoli : morte due persone tra Cassino e Caianello

Le autorità hanno chiuso immediatamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e l’indagine sulla dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Purtroppo, nonostante gli sforzi degli operatori di soccorso, per le due persone a bordo dei mezzi coinvolti non c’è stato niente da fare.

La dinamica dello scontro è ancora da chiarire, e le autorità stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia. Si sta cercando di ottenere ulteriori dettagli sulla causa dell’incidente e eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

Dei due furgoni coinvolti uno era destinato al trasporto merci e l’altro da 9 posti aveva alcuni passeggeri a bordo. Secondo le prime informazioni, il furgone adibito al trasporto merci si sarebbe ribaltato a seguito dell’impatto.

Tratto di strada chiuso al traffico

Al momento, il tratto dell’autostrada interessato dall’incidente è completamente chiuso al traffico per consentire l’effettuazione delle operazioni di soccorso e il rilievo delle autorità competenti. La chiusura ha generato lunghe code, con 3 km in direzione Napoli e 2 km in direzione Roma.

Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle informazioni fornite dalle autorità e di cercare percorsi alternativi per evitare i disagi causati dalla chiusura dell’autostrada. La situazione è in continua evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.