Dramma nel pomeriggio di domenica sull’A1 all’altezza dell’uscita di Teano. Morta una donna di 52 anni davanti agli occhi del marito.

Incidente domenica sull’A1: morta una donna di 52 anni

L’incidente si è verificato domenica, 30 aprile, intorno alle 18 e 30. La vittima viaggiava insieme al coniuge in sella a una moto quando, in circostanze da chiarire, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Ad avere la peggio, nella caduta, è stata la moglie che era con lui. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il marito, invece, è stato trasportato in ospedale dove è scattato il ricovero.

Le indagini: ipotesi asfalto scivoloso

Il traffico in direzione Roma è andato in tilt per consentire l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale. Fra le ipotesi al vaglio degli agenti c’è quella dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, che avrebbe potuto determinare la caduta.