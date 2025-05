Non ce l’ha fatta Ornella Sanna, la 56enne di Torre del Greco coinvolta in un drammatico incidente in scooter insieme al marito. Dopo quasi due giorni di lotta tra la vita e la morte, la donna è spirata nella giornata di martedì.

Tragedia a Torre del Greco: Ornella muore dopo incidente in Vespa

La tragedia si è consumata domenica 4 maggio. La coppia, approfittando della bella giornata primaverile, aveva deciso di concedersi una gita a Napoli in Vespa. Ma il loro viaggio si è interrotto tragicamente lungo il tratto tra Portici e San Giorgio a Cremano, dove il mezzo ha avuto un improvviso malfunzionamento.

Il guasto ha provocato una brusca caduta sull’asfalto. Nonostante entrambi indossassero il casco protettivo, la donna ha riportato un trauma cranico molto grave. I soccorsi sono stati tempestivi e i due coniugi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Tuttavia, fin da subito le condizioni di Ornella sono apparse disperate. Dopo 48 ore di ricovero in terapia intensiva, il suo cuore ha smesso di battere.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa attraverso i social, dove amici, conoscenti e colleghi hanno lasciato messaggi di cordoglio e incredulità. In uno dei tanti post si legge: “Non riesco a crederci. Ornella, mi hai lasciato senza parole. Poco tempo fa ci siamo viste, eri allegra e piena di vita, come sempre. È insopportabile pensare che non ci sei più. Porterò con me i ricordi delle nostre risate, delle serate passate insieme, dei balli latini che amavi tanto. Rimarranno per sempre nel cuore.”