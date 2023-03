Sono due le vittime accertate dell’incidente avvenuto lungo la strada statale 162/dir “del Centro Direzionale”. Un violento impatto che ha visto coinvolti ben 5 veicoli. Oltre le due vittime ci sono 4 feriti, di cui una ragazza in pericolo di vita.

Incidente Sant’Anastasia: le vittime

Le forze dell’ordine e i sanitari presenti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e identificato le due vittime. Si tratta di Martina Persico, del 1993, residente a Massa Lubrense, e Francesco Cataldo del 1996 residente a Cervino, in provincia di Caserta.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi, 4 marzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Cisterna. Secondo le ricostruzioni si sarebbero scontrate una Fiat 500 e una Citroen C4; l’autista della prima, una ragazza, è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita al Monaldi, mentre la passeggera, una 30enne, è deceduta sul colpo. Nel secondo veicolo c’era un 27enne, deceduto all’Ospedale del Mare. I conducenti degli altri tre veicoli, che viaggiavano da soli, sono stati ricoverati al Policlinico ma non sono in pericolo di vita.

Ancora non è chiara la dinamica del violento impatto. Sono in corso indagini.