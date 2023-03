Strage sulla strada Statale 162 in direzione Nola dove questa mattina si è verificato un maxi tamponamento che ha visto coinvolti 5 veicoli. A perdere la vita nel tremendo incidente una giovane donna di 30 anni, morta sul colpo e un ragazzo di 27 anni deceduto poco dopo in ospedale.

I fatti sono accaduti questa mattina presto nel territorio comunale di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Stando alla prima ricostruzione tutto è stato originato dall’impatto frontale tra due auto. Da lì è nato un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre vetture. Ai soccorritori si è presentata una scena tremenda.

A causa del sinistro la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni ed è attualmente deviata lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine. Anche i vigili del fuoco sono giunti sul luogo della tragedia per liberare le vittime e i contusi dalle lamiere delle loro vetture. Al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentati, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione.