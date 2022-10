E’ un 41enne di Giugliano la vittima dell’incidente mortale avvenuto questa mattina, 7 ottobre, sulla Nola-Villa Literno (Strada SS7 Bis) nel territorio di Caivano. A darne notizia è EdizioneNapoli.

Incidente sulla Nola-Villa Literno: travolto e ucciso un 41enne di Giugliano

La ricostruzione della dinamica è ancora incerta. Da una prima ricostruzione, il 41enne era alla guida di un’Audi quando sarebbe stato probabilmente costretto a fermarsi per un guasto meccanico. L’automobilista è sceso dal veicolo quando sarebbe sopraggiunta un’altra macchina il cui conducente non si è accorto della presenza del pedone sulla carreggiata. L’impatto della vittima con il veicolo è stato inevitabile.

L’investimento ha poi provocato un maxi-tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli, tra i quali una Citroen e una Fiat 500 X. Ci sono dei feriti. Il traffico è andato subito in tilt: almeno 10 chilometri di coda con rallentanti finale uscite di Succivo e Gricignano d’Aversa. Sul luogo della tragedia sono arrivati poi gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Nola per i rilievi del caso. Toccherà a loro ricostruire l’incidente avvenuto tra le province di Napoli e Caserta. Sulla salma dell’automobilista deceduto dovrebbe essere effettuato l’esame autoptico. Non si conoscono ancora le sue generalità.