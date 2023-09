Si chiamava Annarita Uccellini la 43enne morta ieri in un drammatico incidente avvenuto in serata a Sessa Aurunca, sulla Domiziana. La donna è stata investita e travolta da un’automobile guidata da un operaio di Casalnuovo.

Il sinistro – come spiega Fanpage – è avvenuto al chilometro 12,100 della Strada Statale. Per cause ancora da accertare, la macchina condotta da un uomo della provincia di Napoli l’ha centrata in pieno. Annarita – una casalinga originaria della Sicilia – è deceduta sul colpo. A nulla sono valsi gli sforzi del 118 di tenerla in vita. Il suo cuore ormai aveva cessato di battere.

Sul luogo della tragedia, per le indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cellole. Intanto La salma di Annarita Uccellini è stata trasportata all’obitorio del Centro di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sequestrato il veicolo dell’investitore, che potrebbe rispondere di omicidio stradale.