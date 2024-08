Si chiamava Nunzio Gelsomino il 42enne di Napoli morto questa notte nell’incidente avvenuto lungo la circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano, all’altezza della rotonda della Guardia di Finanza.

Incidente sulla circumvallazione tra Giugliano e Qualiano, muore un 42enne

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, la vittima era alla guida. Con lui, a bordo di una VW Polo, una 37enne di Sant’Antimo. L’uomo ha perso il controllo dell’auto impattando sullo spartitraffico.

Da un primo accertamento pare che la macchina, dopo essere impattata sullo spartitraffico, si sia ribaltata per poi attraversare la rotonda e terminando la corsa contro un cancello di un’abitazione al civico 4. Nunzio Gelsomino è è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.