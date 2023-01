Tragico incidente stradale sulla strada statale 517 Var “Bussentina“, tra gli svincoli di Sanza e Caselle, in provincia di Salerno. A perdere la vita un uomo, 60 anni, originario di Sanza, che era al volante dell’auto. Ferito l’altro conducente.

Incidente sulla Bussentina, scontro tra auto e furgone: morto un uomo

È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, all’altezza del km 20,500. La dinamica del sinistro stradale è ancora da chiarire. Ma, stando ad una prima ricostruzione, un’auto Opel e un furgone Fiat Doblo si sarebbero scontrate: ad avere la peggio il 60enne, muratore di professione, che era alla guida della vettura. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del furgone, originario di Ascea.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sansa. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine, l’ambulanza del 118 e le squadre Anas per la gestione del traffico. Sono in corso accertamenti. Non è escluso che le forze dell’ordine possano acquisire eventuali filmati delle telecamere presenti lungo il tragitto.