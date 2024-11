Montoro è in lutto per la scomparsa di Angelo Galasso, il giovane 18enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sul Raccordo Avellino-Salerno lo scorso 13 novembre.

Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, Angelo muore in ospedale a 18 anni

Dopo una settimana di ricovero presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, Angelo si è spento a causa delle ferite riportate. L’incidente è avvenuto al chilometro 27,800, nel territorio di Cesinali.

Il ragazzo, alla guida della sua BMW, avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da accertare. L’auto si è ribaltata più volte, finendo contro le barriere di protezione. Le condizioni di Angelo erano apparse subito disperate, e nonostante i tentativi dei medici del reparto di rianimazione, il giovane non ce l’ha fatta.

In questi giorni, la comunità si era stretta attorno alla famiglia, nella speranza che Angelo potesse farcela. Amici, parenti e compagni di scuola avevano espresso il loro sostegno con messaggi, striscioni e fiori, tra cui quelli degli ultras dell’Avellino, squadra di cui Angelo era tifoso. Striscioni a lui dedicati erano stati esposti prima e dopo il derby contro il Benevento.

L’Istituto Comprensivo Galiani, frequentato dal ragazzo, ha voluto ricordarlo con un messaggio di affetto: “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile e una profonda tristezza nei cuori di tutti noi. Ci stringiamo alla famiglia, esprimendo il nostro affetto più sincero alla mamma, al papà, alla cara Fabiana, ai nonni e alla nostra dolce Rachele”. I social, intanto, si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio. In tanti stanno lasciando un ultimo saluto ad Angelo, ricordandolo come un ragazzo solare, pieno di vita e con tanti sogni ancora da realizzare.