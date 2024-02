Svolta nelle indagini sulla morte di Pasquale Pispico, l’operaio di 35 anni morto questa mattina dopo un volo di tre metri dall’altezza da un cantiere. La tragedia non si sarebbe verificata a Casalnuovo, in via Amalfi, come precedentemente comunicato dai carabinieri ma nella vicina Afragola e, più precisamente, in via San Marco.

Morto operaio di 35 anni ad Afragola: dinamica ancora da ricostruire

Pare che Pasquale sia caduto mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione sui quali sono in corso approfonditi accertamenti da parte dei militari dell’arma coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

L’uomo è giunto all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra già deceduto. E non è chiaro come e perché inizialmente il luogo della tragedia sembrava fosse a Casalnuovo e, dopo qualche ora, si è invece scoperto essere ad Afragola. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità.

Problema di sicurezza sul lavoro

Questa tragedia avviene in un momento in cui si sono riaccesi i riflettori sulla sicurezza sul lavoro dopo il crollo di una trave nel cantiere dell’Esselunga di Firenze che ha provocato cinque morti. Tra l’altro sabato mattina nei pressi di largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli a Napoli, è stato teatro di un altro incidente sul lavoro. In quel caso un muratore è precipitato da un ponteggio ma ne è uscito quasi illeso.